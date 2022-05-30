Пока нет точной информации о том, появится ли в эфире телешоу «Вечерний Ургант». Свое мнение по этому вопросу высказал советский и российский актер Тигран Кеосаян.

Он порассуждал в эфире YouTube-шоу «Кеосаян daily» о знаменитостях, которые покинули Россию. Кеосаян отметил, что в этом нет ничего такого. Артисты уезжают и приезжают. Но при этом нужно считать плевком в лицо ситуации, когда знаменитости за рубежом начинают оскорблять Россию.

Таким же плевком в лицо станет возвращение на Первый канал программы “Вечерний Ургант”. Если телешоу вновь появится в эфире, Кеосаян пообещал, что начнет высказывать свое мнение на свой страх и риск на всех платформах. И делать это будет не только он, а и другие люди, солидарные с его мнением.

Тигран Кеосаян отметил: «Я уверен в этом, потому что не плевок какой-то отдельной категории людей. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах».