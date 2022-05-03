Офицер украинской армии, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что в Вооруженных силах процветает коррупция. Из-за нее бойцы недополучают очень многого, что негативно влияет на их боеготовность, приводит слова военного британское издание The Times.

Военнослужащий рассказал, что коррупционные схемы можно встретить и на уровне отдельных подразделений. К примеру, в документации батальона имеется запись о приобретении металла и досок для строительства укреплений на сумму в 20 тысяч долларов. Однако траншеи остаются без укреплений, а куда пошли деньги, сказать никто из руководства батальона не может.

Коррупция разъедает армию Украины изнутри и негативно влияет на боевой дух военнослужащих. Именно из-за нее очень многие бойцы хотели бы уйти из армии и никогда в ее ряды не возвращаться, отметил офицер.