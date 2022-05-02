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Американское издание The New York Times рассказало о поездке начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова на позиции российских войск в Изюме Харьковской области. Авторы отметили, что украинская армия готовила захват генерала армии.

По словам журналистов, Герасимов приехал на Украину, чтобы своими глазами увидеть, что происходит под Изюмом и если возникнет необходимость, оперативно внести коррективы в планы наступления ВС РФ.

О визите начальника Генерального штаба российских войск непонятным образом узнал Киев и намеревался захватить генерала. Но у ВСУ ничего не вышло, так как Герасимов на тот момент уже вернулся в Москву.

Портал «Военное обозрение» напоминает, что Украина и западные СМИ регулярно распространяют фейки о России. Поэтому и сообщение NYT вполне может быть недостоверным. Во всяком случае, никакой официальной информации по визиту Герасимова в Изюм и операции по его захвату, сейчас нет.

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