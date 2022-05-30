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Евросоюз не готов к дальнейшему расширению, но это только одна из четырех причин, по которым Украину никто и никогда не примет в это объединение, пишет американское издание The New York Times. Авторы отметили, что это утверждение относится не только к ЕС и Украине, но и к НАТО и ряду других стран, которые фактически расположены на задворках европейского континента.

В качестве второй причины авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, называют нежелание Европы ставить страны, не входящие в ЕС, в неравные условия. Ведь если сейчас будет принято решение о вхождении в объединение Украины, это будет как минимум несправедливо по отношению к другим претендентам.

Еще две причины связаны с активностью французского лидера Эммануэля Макрона. Первая из них – это его желание создать своеобразную «песочницу» из новых претендентов, чтобы усилить влияние своей страны на Брюссель. Вторая – несостоятельность идеи Макрона о создании объединения, в которое должны войти Великобритания, Украина, Грузия и Молдова.

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