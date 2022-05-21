Истребители ВВС Израиля нанесли сокрушительные удары по западным регионам Сирии, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на The Jerusalem Post. В настоящий момент известно о как минимум трех погибших и масштабных разрушениях.

Массированными ударами Израиль сперва атаковал окрестности Голанских высот, где, по имеющейся у него информации, базировались проиранские силы. После этого ВВС атаковали столицу САР Дамаск и западную часть страны, военные базы которой заняли представители организации «Хезболла».

Отмечается, что скорее всего Израиль задействовал для атак сразу две группы истребителей. Первая из них атаковала провинции Тартус и Латакия, находясь над акваторией Средиземного моря. Вторая же наносила удары из воздушного пространства Ливана и Израиля.

Авторы портала отмечают, что в результате этой атаки могу быть разрушен аэропорт Дамаска. Известно, что несколько ракет было перехвачено сирийскими комплексами ПВО С-300, но полностью ликвидировать угрозу им все же не удалось.