Киев и Москва давно могли бы урегулировать конфликт на Украине, если бы Вашингтон не сунул свой длинный нос в их диалог. Примерно в таком духе высказались журналисты издания The Hill, которые также отметили, что антироссийская риторика США только мешает прекращению боевых действий.

«Вашингтон мог бы приложить все усилия, чтобы вернуть переговоры в нужное русло», – отметил автор публикации.

Он также раскритиковал заявление министра обороны США Ллойда Остина, который назвал целью внешней политики страны максимальное ослабление России. По мнению эксперта, подобные высказывания могут только подстегнуть РФ и тем самым привести к дальнейшей эскалации ситуации на Украине.

Напомним, что ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что из-за непоследовательной позиции Киева уверенность в успешном исходе переговоров постепенно сходит на нет.