Экономика России легко приспособилась к сложившейся ситуации. Она выдерживает давление «беспрецедентных санкций». Такое мнение высказали эксперты британского журнала The Economist. Подробности передает РИА Новости.

Запад ждал, что после “сокрушительного удара” санкциями по России ее ждет полный крах. Но все оказалось не так. В стане наступила только небольшая рецессия.

Авторы публикации отмечают, что российская экономика оказалась «удивительно жизнестойкой», несмотря на большой рост цен, уход с рынков западных компаний. Стабилизация курса рубля, выплаты по облигациям в иностранной валюте – все это показывает, что Россия может выстоять против санкционного давления.

Журналисты отмечают: «Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15% в этом году начинают выглядеть пессимистично».

Эксперты отмечают, что большую роль в сдерживании последствий санкций сыграла закрытость российской экономической системы.