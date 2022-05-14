читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские беженцы, выехавшие в Европу, творят там настоящие бесчинства, однако власти слишком уж снисходительно к этому относятся, считает телеведущий Андрей Норкин.

В программе «Место встречи» он рассказал о недавнем инциденте, в котором напившиеся до беспамятства украинца избили, а потом и зарезали поляка, пытавшегося заступиться за свою соотечественницу. Сперва полиция Польши заявляла, что ведет расследование, а затем просто замяла инцидент.

По мнению Норкина, поляки просто считают беженцев с Украины сошедшими с небес богами и поэтому ведут себя крайне сдержанно. Проявляя снисходительность даже к столь тяжким преступлениям, как убийство.

«Нельзя же их трогать. Они не видят ничего предосудительного в действиях украинцев», – возмутился ведущий.

Вам может понравиться

Комендант Рубежного: Бои в городе продолжаются в районе завода “Заря”

Боевики ВСУ в Рубежном заблокированы на заводе «Заря», однако пока боевые действия продолжаются. Неонацисты оказывают отчаянное сопротивление, не желая сдаваться в плен, рассказал комендант города с позывным «Камброд». Он отметил,

Откровения западных наемников: Воевать за Украину им не понравилось

На Украину все еще едут западные наемники, но их поток существенно сократился, рассказывают боевики, уже побывавшие в стране. В интервью изданию The Telegraph они заявили, что в украинской армии процветает

Венгрия предложила провести мирные переговоры с участием России в Будапеште

Венгрия не намерена позволят транзит западного оружия через свою территорию, но готова выступить в качестве площадки для мирных переговоров с участием России, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. «Мы не
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 мая – небольшая облачность, до 13 °C | город Мытищи: погода, 14 мая – небольшой дождь, до 15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 мая – дождь, до 6 °C | Королев: погода, 14 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 14 мая – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 14 мая – ясно, до 22 °C |