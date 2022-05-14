Украинские беженцы, выехавшие в Европу, творят там настоящие бесчинства, однако власти слишком уж снисходительно к этому относятся, считает телеведущий Андрей Норкин.

В программе «Место встречи» он рассказал о недавнем инциденте, в котором напившиеся до беспамятства украинца избили, а потом и зарезали поляка, пытавшегося заступиться за свою соотечественницу. Сперва полиция Польши заявляла, что ведет расследование, а затем просто замяла инцидент.

По мнению Норкина, поляки просто считают беженцев с Украины сошедшими с небес богами и поэтому ведут себя крайне сдержанно. Проявляя снисходительность даже к столь тяжким преступлениям, как убийство.