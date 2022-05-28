читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чем дольше длится конфликт на Украине, тем выше становятся риски начала ядерной войны, считают журналисты немецкого издания Telepolis. Они пишут, что единственной причиной затягивания боевых действий является алчность военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.

Авторы отмечают, что изначально в США слышались голоса, поддерживающие мирные переговоры между РФ и Украиной и дипломатическое урегулирование конфликта. Сейчас они исчезли, так как Вашингтон создал интеллектуальную беспилотную зону и моментально ликвидирует в информационном пространстве всех, кто выступает за прекращение кровопролития.

США своими поставками оружия на Украину продлевают конфликт и повышают риски глобального противостояния. Они это понимают, но жадность концернов, выпускающих вооружения, не позволяет остановиться. Фактически, Соединенные и Штаты сейчас воюют против России, используя Киев в качестве инструмента.

Вам может понравиться

Минобороны РФ: Пленные украинские боевики восхитились солдатами ВС России

Киевский режим скрывает число потерь бойцов ВСУ и хоронит их в братских могилах, чтобы не дать никому докопаться до правды, рассказали пленные украинские военнослужащие. Один из них, Андрей Каминский, заявил

Американские наемники на Украине попали в засаду и спасались бегством

Представители одной из американских ЧВК, участвующих в боевых действиях на стороне Украины, попали в засаду. Соответствующее видео опубликовал портал Avia.Pro. На кадрах записи видно, что боевики из США перемещаются по

Странную активность зафиксировали на военных базах в Сирии

Эксперты издания Avia.pro сообщили о том, что на военных объектах и базах в Сирии была замечена подозрительная активность. На днях на территории Сирии была начата турецкая военная операция. Разведка сообщила
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |