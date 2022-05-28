Чем дольше длится конфликт на Украине, тем выше становятся риски начала ядерной войны, считают журналисты немецкого издания Telepolis. Они пишут, что единственной причиной затягивания боевых действий является алчность военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов.

Авторы отмечают, что изначально в США слышались голоса, поддерживающие мирные переговоры между РФ и Украиной и дипломатическое урегулирование конфликта. Сейчас они исчезли, так как Вашингтон создал интеллектуальную беспилотную зону и моментально ликвидирует в информационном пространстве всех, кто выступает за прекращение кровопролития.

США своими поставками оружия на Украину продлевают конфликт и повышают риски глобального противостояния. Они это понимают, но жадность концернов, выпускающих вооружения, не позволяет остановиться. Фактически, Соединенные и Штаты сейчас воюют против России, используя Киев в качестве инструмента.