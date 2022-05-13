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Представители «иностранного легиона» все чаще говорят о своем разочаровании украинской армией и тем, как командование ВСУ организует боевые действия. Издание Telegraph привело рассказ британского наемника, который заявил, что западные боевики превращаются на Украине в «пушечное мясо».

По словам британца, ВС РФ грамотно использует беспилотную авиацию для наведения артиллерийских и ракетных вооружений на цели. Благодаря этому они легко уничтожают позиции ВСУ, но опасность для наемников кроется не только в этом.

Боевик рассказал, что если попасть «не к тому командиру», то вполне можно получить пулю от украинских военных, с которыми практически невозможно наладить взаимодействие и контакт. Если этого не сделать, то украинцы способны нанести удар в спину, цитирует высказывания британца РЕН ТВ.

Также наемники часто рассказывают о всепоглощающей коррупции в украинской армии. Боевики ВСУ воруют и продают аптечки и снаряжение, оружие и боеприпасы, без которых достичь успеха в боевых действиях невозможно.

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