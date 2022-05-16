Боевая техника российской армии, которая получает повреждения в ходе боевых действий, восстанавливается в среднем за 1-3 дня. Если машинам нужен серьезный ремонт, сопровождаемый полным комплексом обслуживания, он занимает до 5 дней, рассказал руководитель автобронетанковой службы Южного военного округа Александр Васильев.

В беседе с журналистами агентства ТАСС он пояснил, что 95 процентов техники, которая попадает в ремонтно-эвакуационный полк, восстанавливается в кратчайшие сроки и снова отправляется на фронт.

Помимо российских боевых машин, к специалистам попадают и трофейные образцы. В основном, это морально устаревшие экземпляры, однако и с ними ремонтники уже научились работать. Наличие в их распоряжении всех необходимых комплектующих и расходников позволяет восстанавливать любую технику.