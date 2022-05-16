читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боевая техника российской армии, которая получает повреждения в ходе боевых действий, восстанавливается в среднем за 1-3 дня. Если машинам нужен серьезный ремонт, сопровождаемый полным комплексом обслуживания, он занимает до 5 дней, рассказал руководитель автобронетанковой службы Южного военного округа Александр Васильев.

В беседе с журналистами агентства ТАСС он пояснил, что 95 процентов техники, которая попадает в ремонтно-эвакуационный полк, восстанавливается в кратчайшие сроки и снова отправляется на фронт.

Помимо российских боевых машин, к специалистам попадают и трофейные образцы. В основном, это морально устаревшие экземпляры, однако и с ними ремонтники уже научились работать. Наличие в их распоряжении всех необходимых комплектующих и расходников позволяет восстанавливать любую технику.

Вам может понравиться

Новейшие российские БМПТ “Терминатор” замечены рядом с Северодонецком

В составе российской колонны, появившейся в Северодонецке, заметили боевую машину поддержки танков «Терминатор», сообщил портал «Военное дело». Предполагается, что БМПТ перебросили на Донбасс с Урала для выполнения основной функции –

Российский спецназ и артиллерия успешно громят технику ВСУ

Российские войска продолжают успешно ликвидировать технику и вооружение украинских военных, которые поставляются в Киев Западом. Об этом сообщают эксперты издания “Русская весна“. Сейчас российский спецназ и артиллерия проводят успешное наступление

Политолог Марков раскрыл причину, в чем кроется сила украинской армии

Киев гордится своей армией. На Украине твердо убеждены, что Вооруженные силы страны являются самыми сильнейшими в мире. И в этом утверждении есть доля правды. Такое мнение высказал генеральный директор Института
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | город Мытищи: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 мая – переменная облачность, до 13 °C | Королев: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 18 °C | Подольск: погода, 16 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 16 мая – ясно, до 19 °C |