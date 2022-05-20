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Российские ВКС уже через две недели после начала СВО на Украине использовали истребители пятого поколения Су-57. Они активно используют ракеты для ударов по объектам военной инфраструктуры, не входя в зону поражения средств противовоздушной обороны противника, сообщает ТАСС.

Источник агентства пояснил, что истребители Су-57 продолжают использоваться для атак на позиции ВСУ. Ни одна из задействованных в специальной операции воздушных машин не пострадала.

Напомним, что Москва в настоящий момент ведет переговоры с Анкарой по поводу открытия воздушного пространства для истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов ВКС России, летящих в Турцию. Замглавы МИД Михаил Богданов отметил, что надеется на положительный исход этих контактов.

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