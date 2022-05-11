Лучший таксист сервиса «Яндекс.Такси» Владимир из Екатеринбурга рассказал о том, в каком городе культура вождения лучше. Подробности передают журналисты портала «E1.ru».

Владимир рассказал, что у него очень большой опыт вождения. Свой город он уже изъездил вдоль и поперек. Поэтому о культуре вождения местных жителей знает все. Но ему еще удается часто общаться с пассажирами из других городов, которые рассказывают свое мнение о водителях.

Владимир отметил, что в Екатеринбурге культура вождения находится на очень высоком уровне. Но вот в Москве с этим обстоит все очень плохо. Водителям нужно проявлять предельную осторожность, так как многие из них вообще забыли об уважении на дорогах.

Высокой культурой вождения могут гордиться, по словам Владимира, в Тюмени, Перми и Казани. Именно в этих городах водители уважают не только себя, но и остальных.