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Военная помощь Киеву, которая фактически является вмешательством в конфликт, лишь приближает закат Соединенных Штатов, уверен политолог Род Дреер. В издании The American Conservative он ответил на заявление сенатора Стени Хойера о том, что США сейчас воюют против РФ.

Дреер поинтересовался, что именно не так с большинством представителей Демократической и Республиканской партий, которые ради Украины готовы пойти на риск прямого противостояния с Россией и ядерного уничтожения США.

Также журналист высказался в поддержку сенатора Рэнда Пола, заблокировавшего очередной пакет помощи Киеву на 40 миллиардов долларов. Он заявил, что столь крупные суммы Вашингтон готов выделить стране, находящейся в тысячах километров, хотя в Соединенных Штатах из-за инфляции многие уже не могут даже продуктов купить.

«Вот увидите: через десятилетия, когда историки будут писать о закате и падении американской империи, эта история будет занимать важное место», — цитирует слова журналиста РИА Новости.

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