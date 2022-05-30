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52-летнюю Наоми Кемпбелл на гран-при «Формулы-1» заметили в компании бизнесмена Эрнесто Бертарелли. Итальянец входит в список журнала Forbes и владеет состоянием около 9 миллиардов долларов.

О личной жизни бизнесмена известно, что в прошлом году он развелся с супругой, ранее завоевавшей титул «Мисс Великобритания». Она получила после развода 350 миллионов фунтов стерлингов и обошла по размеру личного состояния даже королеву Англии Елизавету Вторую (365 млн фунтов стерлингов).

Наоми Кемпбелл в прошлом году родила ребенка. До этого она встречалась с с Лиамом Пейном и Скептой в 2019 году, а до этого имела отношения с россиянином Владиславом Дорониным, Шоном Комбсом, Робертом де Ниро.

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