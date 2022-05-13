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Студенты «Военмеха» представили прототип бани для космонавтов, который по замыслу должен существенно облегчить гигиенические процедуры на МКС. Разработчиком проекта является Анастасия Кададова, которая сейчас учится в Балтийском государственном техническом университете.

За основу для изобретения взята идея бани для спортсменов, желающих избавиться от лишних килограммов, разработанная экс-руководителем конструкторского бюро Александра Массарского. В ней предполагается использование не обычного разогретого пара, как в традиционной бане, а горячего воздуха.

«Военмех» в настоящий момент ведет диалог с «Роскосмосом». Не исключено, что разработанная студентами баня в скором времени будет применяться на космических станциях РФ на орбите Земли.

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