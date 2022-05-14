МИД Германии опубликовало на официальном сайте совместное заявление представителей стран «Большой семерки» об активизации усилий по диалогу с Китаем в сфере ядерного разоружения.

«Мы приветствуем усилия ядерных держав G7 по продвижению эффективных мер, которые имеют решающее значение для прогресса в области разоружения в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, и подчеркиваем, что все государства, обладающие ядерным оружием, обязаны позитивно и добросовестно участвовать в этом отношении», – цитирует документ РИА Новости.

Кроме того, в нем говорится, что G7 планирует существенно усилить контроль над нераспространением исследований, технологических решений и материалов, которые могут быть применены для создания ядерного оружия и других видов ОМП.

Представители стран «Большой семерки» также заявили о готовности ввести новые санкции против России, призвали КНР не участвовать в попытках РФ обойти западные рестрикции и заявили, что не признают любого изменения границ Украины.