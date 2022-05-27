Эксперты издания Avia.pro сообщили о том, что на военных объектах и базах в Сирии была замечена подозрительная активность.

На днях на территории Сирии была начата турецкая военная операция. Разведка сообщила о том, что Израиль собирается нанести мощные удары по Сирии из-за повышения активности у западных границ Сирии иранских военных и проиранских группировок. На фоне этого на большинстве военных баз была замечена странная активность.

Сейчас происходит переброска военных и вооружения из центральной, южной и северной части страны к западным границам.

Эксперты издания сообщают: «Речь не идёт о ротации, так как на части военных объектов присутствие сирийской армии сокращено до уровня персонала, необходимого лишь для охраны военных баз и объектов, при этом идёт активный вывод средств ПВО – последние перемещаются в район сирийского побережья, а также на границу с Ливаном и Израилем».

Эта информация подтверждается данными со спутников. На снимках видно, что некоторые военные объекты Сирии полностью опустели. Не исключено, что Республика готовится отразить наступление противника на западном направлении.