Еще до выхода смартфона Redmi Note 11T в продажу на него уже начали принимать. Предварительный заказ можно сделать на официальном сайте магазина Xiaomi на площадке Jingdong.

Смартфон, который получил название короля производительности среднего класса, появится в продаже 24 мая. На странице предзаказа отмечено, что в серии Redmi Note 11T будет минимум две модели: Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+. Не исключено, что будет и стандартная модель Redmi Note 11T.

Как стало известно, Redmi Note 11T Pro будет оснащен однокристальной системой MediaTek Dimensity 8000. Она состоит из четырех больших ядер Cortex-A78, а также из четырех малых ядер CortexA55 с высокой производительностью.

Новая модель будет оснащена ЖК-экраном с частотой обновления до 144 Гц. Эксперты отмечают, смартфон будет поддерживать адаптивную регулировку частоты обновления. Она необходима для экономии заряда аккумулятора.