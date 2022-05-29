Основной причиной начала конфликта на Украине являются действия НАТО, который не захотел принимать предложения РФ и продолжил расширяться вопреки требованиям России. Об этом в издании South China Morning Post написал офицер НОАК в отставке Чжоу Бо.

Он напомнил, что Россия предупреждала Североатлантический альянс о недопустимости расширения и даже предлагала свой вариант соглашения о гарантиях безопасности. Однако НАТО слишком уверовал в свои силы. Тем самым он не только спровоцировал конфликт на Украине, но и поставил весь мир перед угрозой ядерного противостояния.

Эксперт уверен, что теперь Североатлантическому альянсу необходимо делать шаги навстречу России. Ему нужно отказаться от дальнейшего расширения, а также от нанесения первого удара по РФ с применением ядерного оружия. Кроме того, важно провести переговоры и разработать механизмы обеспечения безопасности с учетом новых реалий. В противном случае риски глобального противостояния будут сохраняться.