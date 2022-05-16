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Ведение огня высокоточными ракетами и грамотное использование беспилотной авиации обеспечивает высокую эффективность боевых действий, заявил генерал армии США Джеймс МакКонвилл в своем выступлении перед Палатой представителей.

Он также отметил, что российская спецоперация на Украине позволила вынести и другой важный урок – грамотное объединение дальности и скорости ракетных ударов является одним из наиболее важных факторов, обеспечивающих успех.

По словам генерала, российские ВС постоянно модернизировали технику и разрабатывали новейшие виды оружия, которые сослужили им хорошую службу. Именно благодаря высокоточным ракетам РФ легко уничтожает важные объекты военной инфраструктуры, которые при других обстоятельствах пришлось бы долго и упорно штурмовать.

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