Соединенные Штаты снова пошли навстречу Киеву и одобрили передачу ему реактивных систем залпового огня М142 Himars, пишет издание «Взгляд». Авторы публикации отмечают, что таким образом Вашингтон создает своеобразную иллюзию превосходства ВСУ над российскими войсками, однако ни к чему хорошему для Украины это не приведет.

М142 Himars действительно представляют собой серьезное вооружение, которое по разрушительной силе вполне может сравниться с российскими ОТРК «Искандер». К комплексам прилагается два вида ракет – GMLRS-Unitary с дальностью поражения целей 70 километров и GM-140 (ATACMS), способные поражать цели с дистанции в 300 км. При этом точность составляет 98 процентов, если боезаряды оснащены системой спутникового наведения на цели.

РФ неоднократно предупреждала США о недопустимости поставок такого вооружения Киеву. Поэтому если ВСУ задействует американские РСЗО для ударов по приграничным городам РФ, она оставляет за собой право атаковать центры принятия решений в Киеве. В том числе, и с применением тактических ядерных ракет.