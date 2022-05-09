Соединенные Штаты отправляют на Украину не только безнадежно устаревшие, но и некоторые новые боевые системы. Первые они фактически отсылают на утилизацию, чтобы не осуществлять ее на своей территории, а вот вторые поставляются для испытаний, пишет «Московский комсомолец».

США фактически превратили Украину в огромный полигон, на котором тестирует разнообразные виды оружия. Так, сейчас пришла очередь беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost.

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил, что эти БПЛА представляют собой барражирующие боеприпасы и существенно отличаются от ударных или разведывательных дронов. Это одноразовые системы, которые можно назвать «умными ракетами». Так же, как и ракетное вооружение, они представляют собой расходный материал.

Главная задача таких беспилотников – нанести удар по цели и взорваться вместе с ней. При этом на мишень барражирующие боеприпасы могут наводиться самыми различными способами – с применением разведывательных БПЛА, самолетов или специальных головок, применяемых в конструкции самого дрона-камикадзе.