В Дании появились новые американские ракеты. Они были поставлены в ходе проведения очередных военных учений НАТО. Дальности поражения этих ракет хватает для того, чтобы нанести удар по Калининградской области.

По имеющейся информации, в Данию были отправлены ракеты, дальность поражения которых составляет около 500 километров. Американские военные воспользовались ситуацией с проведением учений, чтобы направить в регион свои ракеты. Но практика показывает, что после выполнения маневров техника и вооружение никуда не убирают. Все остается у союзников.

Сейчас ракеты установили на острове Бернхольм, который расположен в Балтийском море. Расстояние от острова до Калининграда составляет всего 360 километров. Опасность ракет заключается в том, что дальности их поражения будет достаточно для того, чтобы НАТО нанесли удар по российской территории.