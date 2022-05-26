читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Дании появились новые американские ракеты. Они были поставлены в ходе проведения очередных военных учений НАТО. Дальности поражения этих ракет хватает для того, чтобы нанести удар по Калининградской области.

По имеющейся информации, в Данию были отправлены ракеты, дальность поражения которых составляет около 500 километров. Американские военные воспользовались ситуацией с проведением учений, чтобы направить в регион свои ракеты. Но практика показывает, что после выполнения маневров техника и вооружение никуда не убирают. Все остается у союзников.

Сейчас ракеты установили на острове Бернхольм, который расположен в Балтийском море. Расстояние от острова до Калининграда составляет всего 360 километров. Опасность ракет заключается в том, что дальности их поражения будет достаточно для того, чтобы НАТО нанесли удар по российской территории.

Вам может понравиться

Фильм “Я шагаю по Москве” выйдет в повторный прокат

Снятый более полувека назад фильм “Я шагаю по Москве” режиссёра Георгия Данелия выйдет в повторный прокат. С 26 мая зрителям будет доступна версия кинокартины, которая недавно прошла цифровую реставрацию. Об

Кулеба рассказал о “чрезвычайно плохой” ситуации для ВСУ и потребовал у Запада еще оружия

Глава Минобороны Украины сообщил о «чрезвычайно плохой ситуации» для ВСУ на Донбассе. Такое заявление он сделал во время экономического форума «Украина и ЕС: выиграют все». «Я не хочу, чтобы у

Оспа обезьян может иметь лабораторное происхождение

Вспышка оспы обезьян в Европе может иметь искусственное, а не естественное происхождение. Рост заболеваемости либо быстро затормозят, либо человечество ждёт новая эпидемия. Об этом рассказал биолог Виталий Зверев, научный руководитель
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |