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Вашингтон хочет разместить на Крите самолеты F-35 и F-15. Соответствующий запрос США уже направили правительству Греции. Подробности передает турецкий телеканал Ulusal Kanal.

Афины уже готовят ответ на запрос. Если власти страны примут положительное решение, то американские самолеты появятся на базе «Суда». Это территория, на которой размещены несколько военных объектов греческой армии. Кроме того, база является опорным пунктом НАТО в регионе.

Отмечается, что американские самолеты будут использоваться в проведении учения в Средиземноморье. Также журналисты телеканала сообщили, что между Афинами и Вашингтоном обсуждались вопросы укрепления оборонительных возможностей в зоне островов Хиос, Родос и Лесбос. Сейчас Греция очень обеспокоена ростом напряженности в Эгейском море со стороны Турции.

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