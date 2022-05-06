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Турция принимает непосредственное участие в «борьбе против России» и в награду может получить американские истребители F-16, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на конгрессмена Адама Смита.

Глава комитета Палаты представителей по вооруженным силам заявил, что окончательного решения по передаче Анкаре самолетов F-16 все еще нет, однако оно может быть принято в ближайшее время. И это несмотря на исключение Турции из программы F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Смит заявил, что «Турция работает с НАТО против России», поэтому необходимо продолжать общение с ней. Некоторые заявления Анкары раздражают Соединенные Штаты, однако нужно учитывать ее неоценимую помощь и принять те аргументы, которые были приведены в пользу передачи F-16.

Эксперты отмечают, что Смит также и не раскрыл подробности «работы Турции против Украины». Также он предпочел смолчать по поводу того, что Анкара все же вряд ли получит F-16 или другое вооружение США, так как она конфликтует с Грецией.

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