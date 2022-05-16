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Боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России), которые скрывались на металлургическом комбинате «Азовсталь», приняли решение сложить оружие. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что утром в понедельник из подземелий завода вышли 10 человек с белым флагом.

Портал «Русская весна», сообщивший эту новость, отметил, что журналисты продолжают внимательно отслеживать ситуацию.

Напомним, что националисты «Азова» не хотели сдаваться по приказу Киева. Они записывали видеообращения к папе римскому и президенту Турции Эрдогану, к Илону Маску и парламентам разных стран с просьбой обеспечить деблокаду комбината. Судя по всему, такие возможности исчерпались и боевики все же приняли единственно верное решение в сложившейся ситуации.

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