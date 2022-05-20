В ночь на 20 мая боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Дебальцево на территории ДНР ракетами «Точка-У». Портал «Русская весна» сообщил, что оба боезаряда, летящих на город, были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Погибших или раненых среди гражданского населения нет. В то же время обломки одной ракеты упали над жилой квартал и нанесли повреждения как минимуму десяти частным домам.

Украинская армия продолжает обстрелы ДНР и ЛНР с самого начала специальной военной операции, но в последние дни их активность заметно повысилась, сообщают в республиках. При этом Киев даже не скрывает нанесение ударов по жилым кварталам населенных пунктов республик, хотя это является военным преступлением.