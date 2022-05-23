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Боевики националистического полка «Азов» (запрещен в России) благоразумно сложили оружие в Мариуполе, рассказал военный эксперт Владимир Корнилов. Он отметил, что при этом они несколько подпортили репутацию так называемого «украинского Сталинграда».

По словам Корнилова, со Сталинградом Мариуполь сравнивали не только на Украине, но и на Западе. Однако последний после перехода города под контроль российских войск отказался от подобного сравнения. Ведь «азовцы», которые ни много, ни мало претендовали на роль Красной армии, вместо защиты Мариуполя сдались в плен.

«Мариуполь стал для Украины тем же, чем Сталинград стал для нацистской Германии», – цитирует эксперта РИА Новости.

Он также напомнил, что гитлеровская Германия в 1943 году называла «моральной победой» сдачу в плен своих войск. Сейчас президент Украины Зеленский заявляет, что на «Азовстали» была проведена операция по эвакуации боевиков.

«И чем, скажите, нынешняя украинская и западная пропаганда отличается от той, нацистской? Когда бесславную капитуляцию и сдачу оружия называют “блестящей операцией украинских спецслужб по эвакуации героев”, то волей-неволей напрашиваются прямые аналогии с 1943-м», – подвел итог эксперт.

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