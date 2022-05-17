Очередной пакет антироссийских санкций ничем хорошим для Евросоюза не закончится. Поддержка политики США только провоцирует рост цен имени главы Белого дома Джо Байдена. Такое мнение высказал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Парламентарий написал: «Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени Байдена».

Володин прокомментировал заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что Европа освободит зернохранилища Украины, чтобы появились площади для нового урожая. Появилась даже информация о том, что генсек ООН Антониу Гутерриш выдвинул предложение смягчить санкции для экспорта калийных удобрений из России и Белоруссии. В обмен на это будет обеспечен пропуск судов с зерном из Украины.

Вячеслав Володин отметил: «Поросята из Евросоюза! По-другому и не скажешь. Украинцы окажутся без запасов зерна».