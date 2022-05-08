Повышение цен на энергоносители и продукты питания в Германии больно ударит по самым незащищенным категориям граждан, сообщило издание Spiegel. Журналисты отмечают, что многие жители страны уже сейчас столкнулись с множеством проблем.

Так, все большему количеству людей не хватает зарплаты, чтобы дотянуть до конца месяца. Некоторые даже не в состоянии купить себе свежие овощи и фрукты, не говоря уже о продуктах здорового питания. В мае уже 10 тысяч человек обратились в Центр социального питания в Нюрнберге, что в два раза больше, чем за весь апрель, передает РИА Новости.

Отмечается также, что ряд проблем связан с пребыванием в Германии 600 тысяч украинских беженцев. Из-за их потока в страну и повышения цен многие немецкие пенсионеры могут столкнуться с сомнительным выбором между холодом в своих домах и гибелью от голода.