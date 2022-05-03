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Энергетический кризис, который разразился в Европе после охлаждения отношений с Россией, заставляет специалистов делать мрачные прогнозы. Директор крупнейшей немецкой жилищной компании Рольф Бух заявил, что не уверен, сможет ли гарантировать нормальную работу отопительных систем в квартирах следующей зимой. Об этом он рассказал изданию Spiegel.

По словам Буха, если кризис затянется, то многие клиенты, которые у него арендуют жильё, столкнутся с серьёзными проблемами – их траты на отопление значительно вырастут. При этом некоторые будут платить за обогрев жилища в два раза больше, чем за аренду.

По словам Буха, в случае нехватки энергоносителей, отключать частных потребителей от газа будут в последнюю очередь – об этом европейские политики уже договорились. Однако директор жилищной компании уточнил, что пока не представляет, как будут работать газораспределительные сети в домах, если давление на всём трубопроводе упадёт.

В последнее время в Европе всё чаще заявляют о готовности отказаться от российских нефти и газа. Однако источников поставок энергоносителей в том же объёме пока у Евросоюза нет.

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