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Официальные сайты министерств и ведомств, а также канцлера Германии Олафа Шольца подверглись хакерским атакам в последние две недели, рассказало издание Spiegel. Ссылаясь на федеральное ведомство по защите Конституции, журналисты заявляют, что виновны во всем «пророссийские активисты».

«Русские хакеры» группы Killnet таким образом якобы дают ответ ФРГ на поставки оружия, боеприпасов и боевой техники Киеву.

Авторы публикации отмечают, что атаки проводились не только на ресурсы высшего руководства страны. Кроме того, хакеры также нанесли удары по официальным сайтам Бундестага, немецкой полиции и различных ведомств, работающих на региональном уровне.

Напомним, что заявления о «русских хакерах» – излюбленный прием Запада. Он используется, когда адекватных аргументов больше нет либо и вовсе не существовало, чтобы хоть в чем-то обвинить Россию.

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