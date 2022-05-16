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Отказ от российской нефти навредит не столько РФ, сколько Восточной Германии, написала журналистка Сабина Реннефанц в немецком издании Der Spiegel. Она отмечает, что целый ряд политиков уверены, что Берлин намеренно игнорирует требования востока страны.

Так, именно Восточная Германия выступила против поставок на Украину тяжелых вооружений, однако Берлин принял свое решение. Сейчас то же самое происходит с нефтяным эмбарго, которое может стать для востока настоящей катастрофой.

Все дело в том, что крупный перерабатывающий завод в Шведте-на-Одере, на котором держится экономика восточной части страны, зависит от российской нефти. Она поступает по нефтепроводу «Дружба», но в случае введения санкций предприятие может просто перестать существовать. Власти ФРГ уже обсуждали возможность взять под собственный контроль это предприятие, но пока никаких подвижек не наблюдается, отмечает автор статьи.

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