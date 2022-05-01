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Группировка российских войск под символом «О» (Отважные) демонстрирует успешное продвижение на Лиманском направлении. Она не только сметает оборонительные порядки ВС Украины, но и захватывает в качестве трофеев поставляемое Киеву из стран НАТО западное вооружение, пишет портал «Русская весна»,

Авторы рассказали, что после освобождения населенных пунктов, уничтожения или трусливого бегства подразделений ВСУ на позициях остается огромное количество оружия. В основном трофеями «Отважных» становятся гранатометы AT-4 и NLAW, противотанковые комплексы и многое другое. Количество оружия столь велико, что российским военным приходится использовать импровизированные тележки для его транспортировки.

Российская группировка уверенно движется к Лиману, попутно освобождая все населенные пункты. Она громит укрепрайоны и фортификационные сооружения противника, приближаясь к главной цели спецоперации.

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