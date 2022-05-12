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Спецназ российской военной группировки «Отважные» вносит свой вклад в блокировку поставок западного оружия украинским боевикам. Военнослужащие ведут настоящую рельсовую войну, уничтожая транспортную инфраструктуру Украины на ключевых ее участках, рассказал портал «Русская весна».

В основном по железнодорожной инфраструктуре удары наносятся крылатыми ракетами «Калибр». Но в отдельных случаях эта задача возлагается на подразделения спецназа, которые закладывают мины под ж/д пути. Журналисты портала опубликовали фотографии, на которых запечатлен именно этот процесс.

Сообщается, что спецназовцы заминировали рельсы в Днепропетровской области, через которую на Донбасс следуют составы с вооружением, топливом и боеприпасами. Диверсионные группы предотвращают эти поставки, оставляя боевиков ВСУ без оружия и горюче-смазочных материалов для боевой техники.

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