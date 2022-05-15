Львовский журналист Николай Савельев обвинил в гибели 600 бойцов территориальной обороны президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что именно Киев отправил на передовую боевиков, умеющих только документы на блокпостах проверять.

Савельев сам записался в тероборону Львова, надеясь, что ему не придется участвовать в боевых действиях. Однако Зеленский своим указом разрешил отправлять бойцов в любые регионы страны, из-за чего подразделение журналиста попало на передовую.

«Их обучали проверять документы на блокпостах, зачищать местность от лиц, заподозренных в пророссийских взглядах. А вместо этого они лежат “мордами в траве” и молятся всем богам, чтобы дожить до завтра и не услышать команды: “Вперед!”, потому что она означает верную смерть», – написал Савельев.

Он заявил, что 600 бойцов скорее всего уже погибли, так как с ними нет никакой связи. Кроме того, журналист обвинил киевские власти в том, что никакого западного оружия львовская тероборона так и не увидела.

Публикация Савельева вызвала возмущение жителей Западной Украины, которые безо всяких оснований считают себя «генофондом нации». Многие воспылали еще большей ненавистью к Зеленскому, который заставил этот самый «генофонд» сделать хоть что-нибудь для защиты родины.