Издание The National Interest рассказало, что переговоры о перемирии между Киевом и Москвой вполне могут начаться уже ближайшей осенью. Авторы публикации пояснили, что Украине будет необходимо пройти отопительный сезон, однако после его завершения конфликт вряд ли продолжится.

Все дело в том, что до осени ВСУ понесут крупные потери и на несколько десятилетий утратят боеспособность. Кроме того, Запад вполне может отказаться помогать Киеву. Он прекрасно понимает, что отправляя на Украину все больше оружия, вполне может оказаться втянутым в глобальную войну.

Еще один фактор – это дефицит продовольствия, из-за которого над миром нависает угроза масштабного голода. Вполне вероятно, что из-за этого Запад будет вынужден пойти на попятную и признать победу РФ.

В настоящий же момент возможна реализация «корейского сценария», который был задействованы в начале 50-х годов, цитирует американских экспертов издание «Свободная пресса». Однако РФ этот вариант может и не устроить.