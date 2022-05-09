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Польша может вернуть себе территории Западной Украины, не спрашивая разрешение на это у президента Владимира Зеленского. Издание «Свободная пресса» напомнило, что недавно польский лидер Анджей Дуда заявил, что после окончания боевых действий на украинской территории между двумя странами больше не будет границ.

Собственно, Зеленский сам предоставляет Польше реальный шанс получить обратно свои исторические территории. Ранее он заявил, что западные страны могут взять своеобразное «шефство» над пострадавшими регионами страны. Если Варшава выберет Львов, начнет направлять в область инвестиции и создавать рабочие места, украинцы и сами не захотят возвращаться под киевское крыло.

По мнению экспертов, Польша не претендует на захват всех западных областей Украины. Однако она вполне может аннексировать Львов и Львовскую область, причем даже не спрашивая Зеленского.

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