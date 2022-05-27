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Минобороны Украины в официальном Твиттер-аккаунте заявило, что Россия в ходе спецоперации задействует «самое мощное в мире неядерное оружие». В подтверждение представители ведомства опубликовали видеозапись с использованием ТОС-1А «Солнцепек» на Донбассе.

Видео сопровождается требованием к США срочно предоставить Киеву реактивные системы залпового огня, так как ВСУ не в состоянии противостоять столь мощным видам вооружений.

Издание «Свободная пресса» отмечает, что «Солнцепек» давно называют наиболее мощным неядерным оружием. Поэтому не удивительно, что Киев впал в панику после использования российскими войсками этих тяжелых огнеметных систем. Страх передался и США, которые заявили о готовности предоставить Украине РСЗО с большой дальностью поражения целей.

«Системы оружия американского производства могут стрелять шквалом ракет на сотни километров — намного дальше, чем любая из систем, которые уже есть у Украины, что, по мнению украинцев, может стать угрозой России», – дружно написали американские таблоиды.

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