Минобороны Украины в официальном Твиттер-аккаунте заявило, что Россия в ходе спецоперации задействует «самое мощное в мире неядерное оружие». В подтверждение представители ведомства опубликовали видеозапись с использованием ТОС-1А «Солнцепек» на Донбассе.

Видео сопровождается требованием к США срочно предоставить Киеву реактивные системы залпового огня, так как ВСУ не в состоянии противостоять столь мощным видам вооружений.

Издание «Свободная пресса» отмечает, что «Солнцепек» давно называют наиболее мощным неядерным оружием. Поэтому не удивительно, что Киев впал в панику после использования российскими войсками этих тяжелых огнеметных систем. Страх передался и США, которые заявили о готовности предоставить Украине РСЗО с большой дальностью поражения целей.