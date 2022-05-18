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В пригородах Северодонецка союзные силы РФ и ДНР уже приступили к зачистке украинских националистов, сообщает портал «Свободная пресса». Отмечается, что сам город уже взят в клещи с обеих сторон, что значительно повышает шансы ВС России на победу в боях за него.

Такого же мнения придерживаются и западные эксперты, которые однозначно отдают победу в противостоянии за Северодонецк российским войскам. Так, в американском Институте изучения войны заявили, что сейчас ВС РФ важно установить контроль над Бахмутом. Это позволит перекрыть стратегически важную трассу, по которой ВСУ снабжаются оружием, топливом, продовольствием.

Эксперт Майкл Кофман добавляет, что для полного прекращения снабжения российской армии придется взять Славянск. Она уже предпринимает шаги для этого, успешно преодолевая сопротивление ВСУ в боях за Красный лиман, являющийся ключом к Славянску.

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