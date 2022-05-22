Соединенные Штаты не будут поставлять на Украину самые современные образцы вооружения, а вот Россия уже задействует их на полную. Сейчас ВС РФ активно применяют беспилотные летательные аппараты «Форпост», «Иноходец» и «Ласточка», которые практически невозможно обнаружить на большой высоте, пишет американское издание The National Interest.

Автор публикации Крис Озборн рассказал, что беспилотники отлично выполняют свои функции, проводя разведку, нанося удары по позициям ВСУ и наводя на них огонь артиллерийских установок. Однако одними БПЛА Россия не ограничится.

Она уже готова выпустить на поле боя боевых роботов «Платформа-М» и «Уран-9», которые оснащены гранатометами, пулеметами, противотанковыми ракетными комплексами «Корнет» и другим вооружением. Оно базируется на гусеничном шасси, способном преодолеть любые препятствия.

Также в бой скоро вступят и новейшие боевые машины пехоты Б-19 с 57 миллиметровой автоматической пушкой и современным модулем «Эпоха», приводит слова эксперта издание “Свободная пресса”.