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Российские войска успешно уничтожают вооружение натовского образца и объекты военной инфраструктуры Украины. Кроме того, РФ наносит экономические удары по Западу, вводя свои адские санкции.

Так, в апреле «Роскосмос» заявил о прекращении сотрудничества со всеми недружественными государствами. В результате разработанные в США ракеты Atlas V больше не будут выпускаться, так как в них используется двигатель российского производства РД-180.

Ответные удары на антироссийские санкции хорошо ощущаются и в энергетической сфере. Так, РФ уже перекрыла поставки газа в Польшу и Болгарию, из-за чего другие страны Европы начинают понимать, что расчеты лучше производить в рублях, так как голубое топливо просто перестанет поступать к ним.

Ударом по Соединенным Штатам станет прекращение поставок палладия, титана и неона, широко используемых как предприятиями военно-промышленного комплекса, так и в гражданских сферах. Как выяснилось, не только Запад способен вводить «адские санкции», России всегда есть чем на них ответить, рассказали в издании “Свободная пресса”.

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