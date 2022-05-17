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Боевикам с «Азовстали», которые вышли с белым флагом, будет оказана необходимая медицинская помощь. Однако им не стоит рассчитывать на «слепой обмен», так как впереди процедура фильтрации, рассказала политолог Наталья Макеева изданию «Свободная пресса».

Она отметила, что для оставшихся на комбинате боевиков нацбата «Азов» (запрещен в России) единственным разумным выходом является сдача в плен. Те из них, кто не был замешан в военных преступлениях на Донбассе, вполне могут рассчитывать на обмен и совсем скоро окажутся дома.

Но производить такой обмен «вслепую» никто не будет. После фильтрации все нацбатовцы, замешанные в военных преступлениях, будут нести ответственность по закону. Военнослужащие ВСУ, которые находятся вместе с «азовцами» на комбинате, напротив, могут рассчитывать на отправку домой в обмен на российских военнопленных.

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