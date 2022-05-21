Спецоперация ВС РФ на Украине не только лишила Киев выходов к Азовскому морю, но и окончательно разрушила планы Североатлантического альянса. Все дело в том, что Соединенные Штаты намеревались милитаризовать акваторию, устроив в Мариуполе и других городах свои военно-морские базы.

Если бы планы США и НАТО были реализованы, южные регионы России могли оказаться под серьезной угрозой. Кроме того, Киев обязательно использовал бы присутствие военных кораблей Североатлантического альянса для исполнения своей давней мечты – атаки на Крымский мост и на полуостров. Но установление контроля над Мариуполем лишило его этой возможности.

Издание «Свободная пресса» напомнило, что в Киеве уже вовсю делаются громкие заявления о необходимости вернуть выход к Азовскому морю. Однако дальше слов дело не пойдет, а любые планы останутся только на бумаге и на уровне очередной национальной идеи.