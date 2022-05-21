Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спецоперация ВС РФ на Украине не только лишила Киев выходов к Азовскому морю, но и окончательно разрушила планы Североатлантического альянса. Все дело в том, что Соединенные Штаты намеревались милитаризовать акваторию, устроив в Мариуполе и других городах свои военно-морские базы.

Если бы планы США и НАТО были реализованы, южные регионы России могли оказаться под серьезной угрозой. Кроме того, Киев обязательно использовал бы присутствие военных кораблей Североатлантического альянса для исполнения своей давней мечты – атаки на Крымский мост и на полуостров. Но установление контроля над Мариуполем лишило его этой возможности.

Издание «Свободная пресса» напомнило, что в Киеве уже вовсю делаются громкие заявления о необходимости вернуть выход к Азовскому морю. Однако дальше слов дело не пойдет, а любые планы останутся только на бумаге и на уровне очередной национальной идеи.

Вам может понравиться

В Болгарии отельеры недовольны присутствием беженцев из Украины

Чем ближе курортный сезон, тем больше недовольства вызывают беженцы из Украины у европейских отельеров. В Болгарии владельцы гостиниц жалуются, что власти их не слышат и не принимают никаких мер, чтобы

По военному объекту во Львове нанесен мощный удар крылатой ракетой

ВС РФ нанесли очередной сокрушительный удар по одному из объектов во Львове, который использовался ВСУ для военных целей, сообщает портал Avia.Pro. Также на сайте появилась видеозапись, демонстрирующая полное уничтожение данного

СП: Крылатые ракеты “Калибр” сделали Затоку препятствием для поставок топлива на Украину

На серию ударов по вертикально-подъемному мосту в украинском поселке Затока РФ потратила около 10-12 миллионов долларов. Однако Украине его разрушение обойдется значительно дороже, рассказали журналисты издания «Свободная пресса». Два удара
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |