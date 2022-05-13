читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские политики и эксперты замерли в ожидании «ракетного голода» у России, который все никак не наступает. Соединенные Штаты ранее заявляли, что проблемы у РФ начнутся, когда она использует 1200 боезарядов. Но к концу апреля они насчитали 1920 ракет и признали ошибочность своих прогнозов, передает “Свободная пресса”.

Киевский аналитик Сергей Згурец заявил, что в настоящий момент Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры новейшими ракетами морского, наземного и воздушного базирования. Также она использует советские боезаряды, которые прошли глубокую модернизацию.

Згурец отметил, что интенсивность ракетных ударов заметно снизилась. Если ранее ВС РФ использовали до 50 боезарядов ежедневно, то сейчас запускает не более 20. Хотя даже это количество ракет эксперт считает беспрецедентным.

Напомним, что ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС РФ использовали лишь половину ракет. Кроме того, у России имеются комплектующие и производственные мощности, позволяющие восстановить первоначальный ракетный потенциал.

Вам может понравиться

В США одобрили к использованию латексные трусики для орального секса

В США позаботились о том, чтобы оральный секс был безопасным. С этой целью были придуманы специальный латексные трусики. Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США

Россиянам перестали продавать круизы

Сразу несколько международных компаний, которые занимаются продажей круизных путёвок, в начале мая заявили об уходе с российского рынка. Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises перестали бронировать круизы для

Байден не указал, кто несёт ответственность за высокую инфляцию в США

Американский президент Джо Байден продолжает удивлять странным поведением. На этот раз лидер США не смог дать внятный ответ на казалось бы простой вопрос. Во время встречи с представителями СМИ Байдена
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 мая – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 13 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Подольск: погода, 13 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 13 мая – переменная облачность, до 18 °C |