Украинские политики и эксперты замерли в ожидании «ракетного голода» у России, который все никак не наступает. Соединенные Штаты ранее заявляли, что проблемы у РФ начнутся, когда она использует 1200 боезарядов. Но к концу апреля они насчитали 1920 ракет и признали ошибочность своих прогнозов, передает “Свободная пресса”.

Киевский аналитик Сергей Згурец заявил, что в настоящий момент Россия наносит удары по объектам военной инфраструктуры новейшими ракетами морского, наземного и воздушного базирования. Также она использует советские боезаряды, которые прошли глубокую модернизацию.

Згурец отметил, что интенсивность ракетных ударов заметно снизилась. Если ранее ВС РФ использовали до 50 боезарядов ежедневно, то сейчас запускает не более 20. Хотя даже это количество ракет эксперт считает беспрецедентным.

Напомним, что ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВС РФ использовали лишь половину ракет. Кроме того, у России имеются комплектующие и производственные мощности, позволяющие восстановить первоначальный ракетный потенциал.