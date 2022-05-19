На серию ударов по вертикально-подъемному мосту в украинском поселке Затока РФ потратила около 10-12 миллионов долларов. Однако Украине его разрушение обойдется значительно дороже, рассказали журналисты издания «Свободная пресса».

Два удара ракетами «Калибр» были нанесены по этому мосту 18 мая. Они позволили окончательно вывести сооружение из строя и надежно заблокировать поставки топлива на Украину. По морю Киев не может доставлять горюче-смазочные материалы, так как все порты давно заблокированы российскими боевыми кораблями.

Затока оставалась единственным маршрутом, по которому топливо доставлялось в страну. Однако регулярное нанесение ударов по мосту отрезало и этот путь. В недавнем своем выступлении глава Минэкономики Юлия Свириденко заявила, что запасов бензина на Украине осталось всего на пять суток. Дизельного топлива хватит только на три дня. После этого вопрос цены уже не будет иметь никакого значения из-за полного отсутствия ГСМ.