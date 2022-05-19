Американский военный эксперт Уэсли Калп назвал виды российского оружия, которого Киев боится больше всего. По его словам, спецоперация на Донбассе станет настоящим триумфом тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Буратино», которые ввергают противника в панику и заставляют бежать, куда глаза глядят, бросая оружие и снаряжение.

ТОС-1 представляет собой 30 пусковых установок для термобарических снарядов на шасси танка Т-72. Это оружие способно уничтожать противника, прячущегося в любых укреплениях, что является главным его преимуществом, приводит слова аналитика издание “Свободная пресса”.

Кроме того, украинские боевики опасаются и танков Т-90М «Прорыв». Эти боевые машины хорошо защищены многослойной броней, а также современными прицелами с дальномером, которые позволяют точно поражать любые цели днем, ночью и при самых различных погодных условиях.

Еще один вид вооружения, который наводит ужас на ВСУ – это модернизация уже упомянутой системы «Буратино». ТОС-1А «Солнцепек» в буквальном смысле слова выжигает позиции противника, уничтожая не только живую силу, но и всевозможную технику.