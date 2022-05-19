читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский военный эксперт Уэсли Калп назвал виды российского оружия, которого Киев боится больше всего. По его словам, спецоперация на Донбассе станет настоящим триумфом тяжелых огнеметных систем ТОС-1 «Буратино», которые ввергают противника в панику и заставляют бежать, куда глаза глядят, бросая оружие и снаряжение.

ТОС-1 представляет собой 30 пусковых установок для термобарических снарядов на шасси танка Т-72. Это оружие способно уничтожать противника, прячущегося в любых укреплениях, что является главным его преимуществом, приводит слова аналитика издание “Свободная пресса”.

Кроме того, украинские боевики опасаются и танков Т-90М «Прорыв». Эти боевые машины хорошо защищены многослойной броней, а также современными прицелами с дальномером, которые позволяют точно поражать любые цели днем, ночью и при самых различных погодных условиях.

Еще один вид вооружения, который наводит ужас на ВСУ – это модернизация уже упомянутой системы «Буратино». ТОС-1А «Солнцепек» в буквальном смысле слова выжигает позиции противника, уничтожая не только живую силу, но и всевозможную технику.

Вам может понравиться

Военный эксперт Суконкин рассказал, как непробиваемые российские танки ошеломили Запад

Министерство обороны России сообщило о том, что в ближайшее время будет получен эшелон современных танков Т-90М «Прорыв», которые могут быть использованы в спецоперации на Украине. Подробности передает издание “Политическая экспертиза”.

Кедми: Россия за 10 минут вернет Великобританию в каменный век даже без ядерного удара

Великобритания регулярно позволяет себе делать провокационные заявления в адрес России. До нее просто не доходит, что РФ совсем не обязательно использовать ядерное оружие, чтобы отправить страну обратно, в каменный век,

Баранец назвал три самых “горячих точки” на Украине

Военный эксперт Виктор Баранец назвал три основные «горячие точки» на Украине. Он отметил, что первая из них – это металлургический комбинат «Азовсталь», на котором ВС РФ продолжают выкуривать боевиков националистического
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 19 мая – ясно, до 6 °C | Армавир: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 11 °C |