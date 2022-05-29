Союзные силы ведут с двух сторон наступление на Северодонецк. С северо-запада они атакуют город из населенных пунктов Борисовка, Устина и Воеводовка, а с юго-востока – из Сиротино и Воеводино. Это вселяет уверенность, что уже спустя несколько дней территория Луганской народной республики будет освобождена на все 100 процентов.

В ДНР также вырисовывается довольно неплохая для союзных сил ситуация, пишет портал «Свободная пресса». Так, ВС РФ уже установили контроль над Красным Лиманом, являющимся не только стратегически важным населенным пунктом, но и крупным железнодорожным узлом. Приведя в порядок транспортную инфраструктуру, ВС РФ и НМ ДНР смогут начать наступление одновременно из Красного Лимана и Изюма, что в Харьковской области и захлопнуть котел в Святогорске, где скрывается крупная группировка боевиков ВСУ. С последующим выходом к Славянску.

В Северодонецке у украинских военных остался лишь один разумный выход – сложить оружие, как в Мариуполе на заводе «Азовсталь». Как только закроются котлы в ДНР, точно такой же выход останется и у Славянско-Краматорской группировки ВСУ.