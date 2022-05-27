читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Союзные войска вошли в село Покровское, которое расположено в 7 километрах от Артемовска. Подробности сообщают эксперты портала “Военное обозрение“.

Войска России и НМ ДНР расширили на семь километров основание Попаснянского выступа после успешного наступления к югу и юго-западу от освобожденного города Попасная. Таким образом им удалось продвинуться в западном направлении.

Украинские боевики из Артемовска, которые был переименован киевскими властями в Бахмут, оказались в зоне досягаемости артиллерии, включая даже недальнобойную.

Российским военным удалось освободить от боевиков Медную Руду. Частично взято под контроль Клиново. Штурмовые группы обосновались в Берестово, Мироновке и Мироновском. До смыкания западной стенки окружения группировки боевиков в Лисичанске и Северодонецке осталось всего 20 километров.

Вам может понравиться

По Днепропетровской области нанесено три высокоточных ракетных удара

Ракетные удары по Кривому Рогу привели к серьезным повреждениям одного из промышленных предприятий, заявил ставленник Киева в Днепропетровской области Валентин Резниченко. При этом он не стал уточнять, о каком именно

МК: Военнослужащий «Ситх»: ВСУ разваливаются, а бойцы готовы убивать своих командиров

Украинские политики, вознамерившиеся принимать закон, разрешающий командирам ВСУ убивать своих подчиненных, оторваны от реальности и живут в своем собственном мире, рассказал изданию «МК» боец ДНР с позывным «Ситх». Он отметил,

В МИД РФ сообщили об обострении ситуации из-за сопровождения натовскими кораблями судов Украины с зерном

Формирование западной коалиции, которая должна заниматься помощью в организации поставок зерна с Украины, только усугубит ситуацию в Черноморском регионе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко. Подробности передает издание
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |