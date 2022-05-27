Союзные войска вошли в село Покровское, которое расположено в 7 километрах от Артемовска. Подробности сообщают эксперты портала “Военное обозрение“.

Войска России и НМ ДНР расширили на семь километров основание Попаснянского выступа после успешного наступления к югу и юго-западу от освобожденного города Попасная. Таким образом им удалось продвинуться в западном направлении.

Украинские боевики из Артемовска, которые был переименован киевскими властями в Бахмут, оказались в зоне досягаемости артиллерии, включая даже недальнобойную.

Российским военным удалось освободить от боевиков Медную Руду. Частично взято под контроль Клиново. Штурмовые группы обосновались в Берестово, Мироновке и Мироновском. До смыкания западной стенки окружения группировки боевиков в Лисичанске и Северодонецке осталось всего 20 километров.